Antalya'da feci kaza! "Ablasının cesedinin üzerinde oturmasını istemedim"

Antalya'da meydana gelen tek yönlü kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü öğretmen Derya Akgül (37) ile 7 yaşındaki Defne Akgül'ün cenazeleri toprağa verilmek üzere Çankırı'ya götürüldü. Dün Alanya - Antalya Karayolu Serik Caddesi üzerinde meydana gelen tek yönlü kazada . Derya Akgül idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı, ardından da yol kenarındaki su tahliye kanalına uçtu.
YARDIMA KOŞTU
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ardınadn yardıma koştu. Korkunç kazanın ardından sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından araçtaki öğretmen anne Derya Akgül ile 7 yaşındaki kızı Defne Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. 4 yaşındaki küçük kardeş Ilgaz Akgül ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
ÇANKIRI'YA GÖTÜRÜLDÜ
Korkunç kazanın ardından savcılık incelemesinin ardından anne kızın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsini ardından anne Derya Akgül ve kızı Defne Akgün'ün cenazesi toprağa verilmek üzere eşinin memleketi Çankaırı 'ya götürüldü. Anne ve kızın aile mezarlığında yan yana toprağa verileceği öğrenildi. Cenazelerin alınışı sırasında Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Başçavuş Seyfullah Akgün'ü ise meslektaşları ve aile yakınları teselli etti. Derya Akgül'ün İskenderun'dan gelen ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Derya Akgül'ün babasının da deniz Kuvvetlerinden emekli asker olduğu öğrenildi.
KEMER YERİNDE TOKA TAKMIŞTI
Korkunç kazanın ardından araçtaki incelemede, Derya Akgül'ün emniyet kemerinin bağlı olmadığı, kemerin takıldığı yerde ise toka olduğu görülmüştü. Polis kazanın nasıl meydana geldiğini ayrıntılı incelemek için MOBESE es işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Derya Akgül'ün eşinin askeri personel olduğu, kendisinin ise Kurşunlu Mahallesi'nde bir okulda öğretmen olduğu ve görevden evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği kaldedildi.
ABLASINI CESEDİNİ ÜSTÜNDE OLMASINI İSTEMEDİM
Kazada 4 yaşındaki Ilfaz Akgün'ü kurtaran vatandaş, "Ciddi bir gürültü ve kaza sesine geldik. Kapı açıktı kadın dışarı fırlamıştı. Gözleri açıktı. Arka tarafta 2 tane çocuk vardı. 1 kız, 1 erkek. Erkek çocuk 4 yaşında olduğunu söylüyor bilinci açıktı. Kız çocuğu arabaya sıkışmıştı. Çocuk çok korkmuştu ağlıyordu. Erkek çocuğu çıkarttık çünkü ablasının cesedinin üzerinde oturmasını istemedim" dedi.
Kazayı öğrene Derya Akgün'ün meslektaşları ve yakınları sinir krizi geçirdi.