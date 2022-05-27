Antalya'da feci kaza! "Ablasının cesedinin üzerinde oturmasını istemedim"

ÇANKIRI'YA GÖTÜRÜLDÜ

Korkunç kazanın ardından savcılık incelemesinin ardından anne kızın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsini ardından anne Derya Akgül ve kızı Defne Akgün'ün cenazesi toprağa verilmek üzere eşinin memleketi Çankaırı 'ya götürüldü. Anne ve kızın aile mezarlığında yan yana toprağa verileceği öğrenildi. Cenazelerin alınışı sırasında Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Başçavuş Seyfullah Akgün'ü ise meslektaşları ve aile yakınları teselli etti. Derya Akgül'ün İskenderun'dan gelen ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Derya Akgül'ün babasının da deniz Kuvvetlerinden emekli asker olduğu öğrenildi.