Öğretmen annenin evlat çığlığı

Kocaeli'nin Çayırova semtinde ikamet eden ana sınıfı öğretmenliği yapan Nursen ve elektrik teknisyeni Tayfun Dönertaş'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Miray Dönertaş,ın doğumundan 9 günden sonra topuk kanından alınan örnekle Sma Tip 1 ölümcül kas hastası olduğunu öğrenildi. Öğretmen anne çocuğunun kurtarılması için her kapıyı çalarak yavrusuna şifa bulmak için mücadele başlattı.

Son yıllarda artan SMA hastalığı ile ilgili doktorlardan bilgi alan öğretmen anne Nursen Dönertaş, "Evladım dünyaya geldiğinde büyük sevinç yaşadık fakat 9 günlükken topuk kanından alınan örnekle Sma Tip 1 ölümcül kas hastası olduğunu öğrenince bütün sevincimiz hüzüne ve mücadeleye dönüştü. Evladım şuanda 2,5 aylık. SMA tip 1 hızla ilerleyen türü olduğunu öğrendik. 6 aylık olmadan ilacı alabilmesi demek akranları ile ayni seviyede gelişim gösterebilmek demekmiş. SMA tip1 hastalarının yaşamak için zolgensma ilacı almaktan başka çaresi yokmuş. Hemen Kocaeli Valiliğinden onaylı yardım kampanyası başlattık. 1 milyon 850 bin dolar tutan ilacın evladımıza uygulanması için başlattığımız kampanya yüzde 30 seviyesine ulaştı. Kampanya ile birlikte evladımızın sağlığına kavuşması için umudumuzda aynı oranda artıyor" dedi.