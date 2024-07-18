Öğretmen annenin SMA çığlığı

Kocaeli'nde Tayfun ve Nursen Dönertaş'ın biricik yavruları Miray Dönertaş'ın 9 günlükken topuk kanından alınan örnekle SMA Tip-1 ölümcül kas hastası olduğunu öğrenildi. Öğretmen anne Nursen Dönertaş, mutluluklarının hastalıkla birlikte çaresizliğe dönüştüğünü, evlatlarının sağlığına kavuşması için kampanyaya umut bağladıklarını söyledi. Anne Dönertaş kampanyanın yüzde 30'lara ulaşması ile umutlarının da aynı oranda arttığını belirtti. Öğretmen anne, çocuğunun kurtarılması için her kapıyı çalarak yavrusuna şifa bulmak için mücadele başlattı. Dönertaş, "Evladımın 9 günlükken topuk kanından alınan örnekle SMA Tip 1 ölümcül kas hastası olduğunu öğrenince bütün sevincimiz hüzüne ve mücadeleye dönüştü. Evladım şu anda 2.5 aylık. Başlattığımız kampanya yüzde 30 seviyesine ulaştı. Kampanya ile birlikte evladımızın sağlığına kavuşması için umudumuz da aynı oranda artıyor" dedi.