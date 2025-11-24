ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB ile 15 bin öğretmenlik atama sonuçları nereden, nasıl görüntülenir?

MEB 15 bin öğretmen ataması devam ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Atama sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar, öğretmen olarak mesleğe adım atarken e-Devlet üzerinden görev yerlerini sorgulayabilecekler. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 15 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı.
Beştepe Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Program kapsamında yapılan açıklamayla birlikte, 15 bin öğretmen adayının ataması tamamlandı ve yeni görev yerleri resmen duyuruldu.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını adayların erişimine resmi platformlar üzerinden açmaktadır. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğretmen adayları aşağıdaki yöntemleri izleyebilir:
1. MEB'in Resmî İnternet Adresi
Atama sonuçları için MEB tarafından özel bir sorgulama sayfası yayımlanır.
İzlenecek adımlar:
Adım 1: meb.gov.tr adresine giriş yapın.
Adım 2: Ana sayfada bulunan "Duyurular" ya da "Personel Genel Müdürlüğü" sekmesini inceleyin.
Adım 3: "Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları" başlıklı sorgulama ekranına erişin.
Adım 4: Açılan sayfada T.C. Kimlik Numaranız ve gerekli doğrulama bilgilerini girerek sonuç sorgulamanızı tamamlayın.
2. e-Devlet Üzerinden Sonuç Öğrenme
Kamu hizmetlerine hızlı ve güvenli erişim sağlayan e-Devlet Kapısı, atama sonuçlarını görüntülemek için alternatif bir sorgulama kanalı sunar.
İzlenecek adımlar:
Adım 1: turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme oturum açın.
Adım 2: Sayfanın üst kısmındaki arama bölümüne "Milli Eğitim Bakanlığı Atama Sonuçları" yazın.
Adım 3: Listelenen hizmetler arasından "Milli Eğitim Bakanlığı / Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonucu Sorgulama" seçeneğini açın.
Adım 4: Ekranda atama bilginiz görüntülenecek ya da yönlendirildiğiniz sorgulama sayfası üzerinden sonucunuzu öğrenebileceksiniz.
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının ilan edildi. Aşağıdaki link üzerinden e-Devlet öğretmen atama sonuçları ekranına ulaşabilirsiniz.
MEB Öğretmen Atama Takimine göre ataması tamamlanan sözleşmeli öğretmenler güvenlik soruşturması ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görev yerlerinde ders başı yapacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu sistemle yapılan son atamanın 24 Kasım olacağını hatırlatarak MEB AGS kapsamında 10 bin öğretmen ataması için de şu sözleri söyledi:
"Tahmin ediyorum son KPSS artı mülakatla son atamalarımızı 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız. Atamalar sonrasında normlar tekrar güncellenir, ondan sonra da AGS kontenjanlarını biz, tahmin ediyorum aralık ayı içerisinde ilan ederiz. Yeni yıldan itibaren de Milli Eğitim Akademisi öğretmen adayı arkadaşlarımız eğitim öğretime başlar."