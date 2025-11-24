ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI | MEB ile 15 bin öğretmen atama sonuçları yayınlandı mı, nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu sistemle yapılan son atamanın 24 Kasım olacağını hatırlatarak MEB AGS kapsamında 10 bin öğretmen ataması için de şu sözleri söyledi:

"Tahmin ediyorum son KPSS artı mülakatla son atamalarımızı 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız. Atamalar sonrasında normlar tekrar güncellenir, ondan sonra da AGS kontenjanlarını biz, tahmin ediyorum aralık ayı içerisinde ilan ederiz. Yeni yıldan itibaren de Milli Eğitim Akademisi öğretmen adayı arkadaşlarımız eğitim öğretime başlar."