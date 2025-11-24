ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI | MEB ile 15 bin öğretmen atama sonuçları yayınlandı mı, nasıl sorgulanır?

MEB 15 bin öğretmen ataması devam ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Atama sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar, öğretmen olarak mesleğe adım atarken e-Devlet üzerinden görev yerlerini sorgulayabilecekler. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 15 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı.
Öğretmen atama töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde (bugün) yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tören, saat 15.30 itibarıyla başladı.
Törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edilecek.
ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ CANLI YAYIN NASIL VE NEREDEN İZLENİR?
Öğretmen atama töreni, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi X (Twitter) hesabından canlı olarak yayınlanıyor.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KURA TÖRENİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının ilanı, törenin tamamlanmasının hemen ardından bekleniyor. Genellikle atama sonuçları tören gününün akşamı e-devlet üzerinden erişime açılıyor.
MEB Öğretmen Atama Takimine göre ataması tamamlanan sözleşmeli öğretmenler güvenlik soruşturması ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görev yerlerinde ders başı yapacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu sistemle yapılan son atamanın 24 Kasım olacağını hatırlatarak MEB AGS kapsamında 10 bin öğretmen ataması için de şu sözleri söyledi:
"Tahmin ediyorum son KPSS artı mülakatla son atamalarımızı 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız. Atamalar sonrasında normlar tekrar güncellenir, ondan sonra da AGS kontenjanlarını biz, tahmin ediyorum aralık ayı içerisinde ilan ederiz. Yeni yıldan itibaren de Milli Eğitim Akademisi öğretmen adayı arkadaşlarımız eğitim öğretime başlar."