20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri, kontenjanları ve taban puanları geçtiğimiz gün açıklandı. Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da yapılacağı öğrenilirken sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek. "2022 Öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor, taban puanları ve kontenjanları nasıl?" soruları ise bu noktada merak konusu haline geldi. Detaylar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından duyuruldu. İşte MEB öğretmen atama takvimi ve tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında öğretmen atamalarına ilişkin bilgi verdi.
"Son 20 yılda öğretmen sayımızda çok ciddi bir artış oldu. Başarıdaki ana etkenlerden biri bu." diyen Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, öğretmenlerin sisteme kazandırılması için çok büyük fedakarlıklar yaptı. 1,2 milyon öğretmen olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda atandı. 500 bin öğretmen varken bunların yüzde 40'ı kadındı. Şimdi 1,2 milyon öğretmenin yüzde 59'u kadın." dedi.
"BRANŞ DAĞILIMINI PAYLAŞACAĞIZ"
Özer, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden branş dağılımını paylaşacağız. Atamalarda en büyük ağırlığı okul öncesine vereceğiz, orada seferberlik başlattık. 3 bin yeni anaokulu süreci devam ediyor. " ifadelerini kullandı
Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
EN FAZLA ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla;
7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği
2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği
1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği
1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi
1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI
Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alınacak. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.
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