ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇ EKRANI: MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak, saat kaçta?

Sözleşmeli öğretmen alımı başvuru süreci sona erdi, 15 bin öğretmen adayı sonuçları bekliyor. Atama sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 2025 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı.
17 Kasım'da başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 21 Kasım saat 16:00'da sona erdi. Öğretmen atama sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak.
24 Kasım 2025 Pazartesi günü sözleşmeli öğretmen atama sonuçları erişime açılacak. Adaylar, sonuçlar açıklandıktan sonra E-Devlet üzerinden "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranını kullanarak atama sonuçlarını görüntüleyebilecek.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ