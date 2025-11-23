Haberler Yaşam Haberleri ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇ EKRANI: MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 23.11.2025 22:43

ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇ EKRANI: MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak, saat kaçta?

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular sona erdi. Atama bekleyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Konu ile ilgili MEB'in son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇ EKRANI: MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak, saat kaçta?

Sözleşmeli öğretmen alımı başvuru süreci sona erdi, 15 bin öğretmen adayı sonuçları bekliyor. Atama sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 2025 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Kasım'da başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 21 Kasım saat 16:00'da sona erdi. Öğretmen atama sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

24 Kasım 2025 Pazartesi günü sözleşmeli öğretmen atama sonuçları erişime açılacak. Adaylar, sonuçlar açıklandıktan sonra E-Devlet üzerinden "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranını kullanarak atama sonuçlarını görüntüleyebilecek.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇ EKRANI: MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz