Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen çift 15 gün arayla kalp krizinden öldü... Eşinin ölümüne 15 gün dayanabildi
Giriş Tarihi: 6.6.2024 11:16 Son Güncelleme: 6.6.2024 11:40

Öğretmen çift 15 gün arayla kalp krizinden öldü... Eşinin ölümüne 15 gün dayanabildi

Batman’da eğitimci karı kocanın kalp krizinden kaynaklı ani ölümleri eğitim camiasını yasa boğdu. 15 gün önce Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Batmanlı eğitimci Bilal Atılgan'ın eşi Ayşegül Atılgan da acısına dayanamayarak yaşamını yitirdi.

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Öğretmen çift 15 gün arayla kalp krizinden öldü... Eşinin ölümüne 15 gün dayanabildi

Batmanlı öğretmen Bilal Atılgan yaklaşık 15 gün önce Ankara'da ani geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Batman'da toprağa verilen Atılgan'ın ani ölümü sevenleri ve ailesini yasa boğmuştu. Bilal Atılgan'ın eşi yaşadığı acıya dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Fenalaşıp Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 36 yaşındaki Bilal Atılgan'ın eşi Ayşegül Atılgan, 10 gün süren yaşam mücadelesinin ardından kurtarılamayarak yaşama veda etti.

ANİ ÖLÜMLERİ EĞİTİM CAMİASINI YASA BOĞDU

Bir çocuk annesi öğretmen Ayşegül Atılgan'ın cenazesi, memleketi Ankara Eryaman Köyünde gözyaşları arasında köy mezarlığında defnedildi. Bilal ve Ayşegül Atılgan çiftinin ani vefatları, Batman eğitim camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

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Öğretmen çift 15 gün arayla kalp krizinden öldü... Eşinin ölümüne 15 gün dayanabildi
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