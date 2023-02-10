Öğretmen çift, depremde hayatını kaybetti

Odabaşı Mahallesi Gürses Sokak Prestij Asi Apartmanı'nda oturan öğretmen çift Hatice Yurt Ökmen ile eşi Gökhan Ökmen, depremde oturdukları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Ekipleri çalışması sonucu çiftin cenazelerine ulaşıldı.

"HEP EMEK EMEK İŞLEDİ BU YAŞAMI"

Bodrum Anadolu Lisesi Mezunları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencimiz Hatice Yurt'u Hatay'da maalesef kaybettik. Çok küçükken babası Ünal vefat etti, babasız kalıp çok emek harcadı bu hayat için, çok çalıştı, matematik öğretmeni oldu. Daha çok çalıştı KPSS'den yüksek puan alıp atandı. Gökhan ile evlendi aynı kaderi paylaşıyorlardı onun da babası yoktu.