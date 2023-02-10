Öğretmen çift ve 3 kızı toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin vurduğu Adana'da, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki Zeray Apartmanı'nın enkazında kalan öğretmen Tayfun Aydoğan (37) ile meslektaşı olan eşi Ayşe Aydoğan (37) ve çocukları Fatma (10), Feyza (7), Sıla Aydoğan (3) hayatını kaybetti. Ailenin cenazeleri, memleketleri Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde getirildi. 5 kişilik aile, köy mezarlığında yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi. Aileden geri, 3 çocuğun geçen eğitim- öğretim yılı sonunda aldıkları karneleriyle çektirdikleri fotoğraf kaldı.