Öğretmen cinayetinde kan davası itirafı

İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Abdulbaki Durmaz (44) Fatih'te aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Şüpheli Adem G. Aksaray'da bir lokantada yemek yerken yakalandı.Saldırıyı kardeşiyle birlikte gerçekleştirdiği saptanan Adem G.'nin babasının geçen yıl öldürüldüğü anlaşıldı. Kendisini gözaltına alan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum" dediği belirtilen Adem G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batmanlı iki aşiret arasında 2017'den bu yana süren kan davası sonucu birçok kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı belirlendi.