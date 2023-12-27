Öğretmen gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'de dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şehit Erdem Mut Ortaokulunda görevli Türkçe Öğretmeni Cihat Çolak, öğle namazına müteakip Kırıkkale Nokta Camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Acısu Mezarlığında toprağa verildi.
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Millî Eğitim Müdürü Rıza Aydın'ın yanı sıra il protokol üyeleri ve çok sayıdaki eğitimci, yakınlarına başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.
Cenaze namazına, il protokolü, öğretmenimizin meslektaşları, ailesi, öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı.