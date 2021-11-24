Öğretmen Günü’nde Cumhuriyet anıtına çelenk

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreni düzenlendi. Tören öğretmen ve öğrencilerin İstiklal Marşı okuması ve saygı duruşunda bulunmasıyla başladı. Havanın yağmurlu ve soğuk olması nedeniyle tören kısa sürdü. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunun aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.



Öğretmenler günü nedeniyle okullarda öğrencilerde öğretmenlerine çiçek ve hediyeler vererek öğretmenler gününü kutladılar.