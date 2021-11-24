Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen Günü'nde Cumhuriyet anıtına çelenk
Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:33 Son Güncelleme: 24.11.2021 11:45

Öğretmen Günü'nde Cumhuriyet anıtına çelenk

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Öğretmen Günü’nde Cumhuriyet anıtına çelenk

Öğretmenler Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü tarafından anıta çelenk bırakılmasından sonra öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunulup öğretmenler günü kutlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreni düzenlendi. Tören öğretmen ve öğrencilerin İstiklal Marşı okuması ve saygı duruşunda bulunmasıyla başladı. Havanın yağmurlu ve soğuk olması nedeniyle tören kısa sürdü. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunun aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Öğretmenler günü nedeniyle okullarda öğrencilerde öğretmenlerine çiçek ve hediyeler vererek öğretmenler gününü kutladılar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret milyonların cebine yansıyacak! Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Meteoroloji'den 27 il için sarı uyarı! Sağanak ve kar geliyor
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret için resmi açıklama geldi
Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 2021 En Güzel, Anlamlı, Resimli Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri
Son dakika: Derbi sonrası Vitor Pereira'ya olay sözler! "Fenerbahçe'de bundan sonra sadece..."
28 Şubat’ın başörtüsü mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na tepki! Yıllarımızı hayallerimizi çaldılar helalleşmeyiz
Altın gram fiyatı için rekor üstüne rekor! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE Adalet Bakanlığı 2021 Koronavirüs Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi
Altın gram fiyatı yeni tarihi rekorunu kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın 23 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmen Günü'nde Cumhuriyet anıtına çelenk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA