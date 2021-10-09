Öğretmen kavgayı ayırmak isteyen öğrenciyi yaraladı

Bu aralar okula gitmekten korktuğunu anlatan 9 yaşındaki S.B., "Sonra ben yerime geçtim ağlıyorum, hocam geldi. Ne oldu diye, dedim ki nöbetçi hoca benim kulağımı çekip kanattı. Hocam geldi annemi aradı. Sınıfa girmiştim sonra annem geldi, beni sınıftan aldı. İlk hastaneye gittik, sonra polis merkezine gidip şikayetçi olduk. Ben bu aralar okula gitmek istemiyorum. Korkuyorum, bu öğretmen bana bunu yine yapar" diye konuştu.Okula gittikten sonra öğretmenle aralarında tartışma çıktığını anne Mecbure B., "Sabah saat 09.30 sıralarıydı çocuğumun öğretmeni beni aradı, okula gelebilir misin dedi? Doğru dürüst bir şey söylemedi. Gittiğimde çocuğumu getirdi ve dedi ki, oğlumun kulağını bir öğretmen bu hale getirmiş. Bu sizin öğrenciniz nasıl bilmiyorsunuz dedim. Sonra müdürün yanına gittim, bu nasıl böyle oluyor. Benim çocuğun kulağını koparacak hale getirmiş öğretmen. Diyor ki, bunun üzerinde duracağız hangi öğretmen olduğunu bilmiyoruz diyor. Sonra çocuğumla aşağıya indik bekleyelim dedim. Girişte çocuklara ders veriyormuş. Teneffüs olduğunda oğlum bana dedi ki, anne anne bak bu öğretmen. Bakar mısınız dedim, döndü bana ve ona dedim ki, nasıl bir öğretmensiniz, bir çocuğa nasıl bunu yaparsınız? Ne hakkınız var çocuğumu bu hale getiriyorsunuz, ya çocuğumun kulağı kopsaydı. Bunun hesabını nasıl verecektiniz. Özür dilerim dedi ama dedim bu kadar yeterli mi, özürle çocuk iyi oldu mu? Daha sonra üstüme üstüme yürüdü, bağırdı. 'Benim öğretmenliğimi sorgulayamazsın, kimse benim öğretmenliğimi sorgulayamaz' dedi. Dedim şikayet edeceğim, o da ne yaparsan yap dedi. Üç tane çocuk burada okuttum ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Müdür diyor ki, yapmayalım kapatalım diyor. Sonra hastaneye gidip darp raporu aldık ve polis geldi. Doktor, bu çocuğun kopma noktasına geldi dedi. Polisle birlikte karakola giderek şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.