Öğretmen kavgayı ayırmak isteyen öğrenciyi yaraladı

Olay, 7 Ekim Perşembe günü Küçükçekmece
Atatürk Mahallesi Zühtü Şenyuva İlköğretim Okulu'nda yaşandı. İddiaya göre, 4. sınıfta henüz bilinmeyen bir nedenle iki öğrenci kavga etti. Bu sırada S.B. ile başka bir öğrenci, kavga eden sınıf arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Daha sonra sesleri duyarak sınıfa giren ikinci sınıfın öğretmeni M.Ç., çocukları ayırmaya çalışan S.B. ve başka bir öğrenciyi kulaklarından tutup havaya kaldırdığı öne sürüldü.
HASTANEYE GİDEREK DARP RAPORU ALDI
Kulağı kanayarak yaralanan 9 yaşındaki S.B, sırasına geçerek ağlamaya başladı. Durumu fark eden sınıf öğretmeni kulağı kanayan S.B'ye ilk önce müdahale etti, ardından okula gelmesi için anneyi arayarak haber verdi. Okula gelen Mecbure B., M.Ç, isimli öğretmenle bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından anne Mecbure B., oğluyla hastaneye giderek darp raporu aldı. Anne Mecbure B. ve oğlu ardından ifade vermek için polis merkezine gitti. Küçükçekmece Çocuk Şube Amirliğine annesiyle birlikte giden 9 yaşındaki öğrenci, avukat eşliğinde ifade vererek öğretmen M.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.
"KULAKLARIMDAN ÇEKİP HAVAYA KALDIRDI"
İki arkadaşının kavgasını ayırırken öğretmenin birden geldiğini anlatan 4. sınıf öğrencisi S.B., "İlk önce arkadaşlarım kavga ediyordu. Benle arkadaşım onları ayırıyorduk. Sonra o hoca geldi arkadaşım ile benim kulaklarımızı çekti. Benim de onun da kulaklarını tutup havaya doğru kaldırdı. Sonra sırama hemen geçti, kanamaya başladı. Tedavi etmeden hemen gitti. Sonra kendi hocam geldi, beni aşağıya eczane dolabı vardı oraya götürüp, pamukla bir şey sardı. Bu hoca benim hocam değil, başka hoca. Geldiği gibi kulaklarımdan çekip havaya kaldırdı, sonra bıraktı" dedi.