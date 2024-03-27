“Öğretmen kediyi 5’inci kattan attı” iddiası

Terakki Vakfı Okulları'nın Beşiktaş Levent'teki yerleşkesinde geçtiğimiz günlerde yapılan IELTS sınavı için başka bir okuldan gelen öğretmenin, sınav esnasında okulun sevilen kedisi Faruk'u 5. kattan aşağıya attığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre; öğretmen, kediye ne olduğunu merak edip pencereye yönelen öğrencileri ise bir daha sınava girememekle tehdit etti. Kedi Faruk'un 2 bacağının kırık ve iç kanaması olduğu belirtildi. Bu paylaşım üzerine savcılık harekete geçti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.