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Giriş Tarihi: 7.2.2023 14:33 Son Güncelleme: 7.2.2023 15:10

Öğretmen kızı ve oğluna sarılı halde bulundu

Hatay’da görev yapan sınıf öğretmeni öğretmen Uğur Yılmaz ile 2 çocuğu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan eşi Melike Yılmaz hastanede tedavi altına alındı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Öğretmen kızı ve oğluna sarılı halde bulundu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremde Hatay'ın Altınözü ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Uğur Yılmaz ve kızı İnci (2) ile oğlu Mert (4) ve eşi Melike Yılmaz, yıkılan binanın altında kaldı. 4 kişilik aileyi kurtarmak için ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde Uğur Yılmaz ile 2 çocuğunun cansız bedenine ulaştı, eşi ise enkazdan yaralı kurtarıldı.

Melike Yılmaz hastanede tedavi altına alındı. Cenazelerin, Yılmaz ailesinin memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Öğretmen kızı ve oğluna sarılı halde bulundu
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