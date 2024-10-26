Öğretmen koca öğretmen eşini katletti

Konya'da öğretmen olan Abdullah Küçüktaşdemir (47), meslektaşı da olan eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45) özel ders vermeye gittiği evin önünde bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Eski Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Fen Bilgisi öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, bir öğrencisine özel ders vermeye gittiği evin önünde, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Abdullah Küçüktaşdemir'in bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Meram Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücudunda 18 bıçak darbesi olan Ebru Küçüktaşdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı ise suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede gözaltına alındı. Küçüktaşdemir birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi.