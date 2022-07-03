Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşı belli oluyor!

Öğretmen maaşı 2022 temmuz zammı ardından tekrar hesaplanacak. Milyonlarca meslek sahibi yeni maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. 6 aylık fark memur maaşlarını belirleyecek. "Yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak" sorusu gündemdeki yerini aldı. Memur zammı için geri sayım başladı. Peki, öğretmen maaşı ne kadar oldu, zamlı ne zaman yatacak? İşte cevaplar…
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak.
6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.
Peki, yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak?
ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
Zamlı öğretmen maaşları temmuz zammı ardından belli olacak. Yeni rakamlar geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.
GÜNCEL ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?
Ocak ayında gelen yüzde 35 oranındaki memur zammı ardından öğretmen maaşları şöyle güncellenmişti:
Öğretmen (1/4) – 6553 (2021) - 8668 TL (güncel maaş)