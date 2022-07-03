Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşı belli oluyor!

Öğretmen maaşı 2022 temmuz zammı ardından tekrar hesaplanacak. Milyonlarca meslek sahibi yeni maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. 6 aylık fark memur maaşlarını belirleyecek. "Yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak" sorusu gündemdeki yerini aldı. Memur zammı için geri sayım başladı. Peki, öğretmen maaşı ne kadar oldu, zamlı ne zaman yatacak? İşte cevaplar…