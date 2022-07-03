Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 3.7.2022 13:37 Son Güncelleme: 3.7.2022 13:38

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşı belli oluyor!

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşı belli oluyor!

Emekli ve memur zammı son dakika ortaya çıkıyor! Sene başından bu yana beklenen memur maaş zammı ile hemşire, polis ve öğretmen maaşları gibi birçok kalem yenilenecek. Öğretmenler sorgulamalara başladı: Yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak? Temmuz zammı ile değerlendirilecek memur maaşları güncellenecek. Peki, öğretmen maaşları 2022 temmuz zammı ile ne kadar olacak? İşte “öğretmen maaşı ne kadar oldu” sorusunun cevabı…

Öğretmen maaşı 2022 temmuz zammı ardından tekrar hesaplanacak. Milyonlarca meslek sahibi yeni maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. 6 aylık fark memur maaşlarını belirleyecek. "Yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak" sorusu gündemdeki yerini aldı. Memur zammı için geri sayım başladı. Peki, öğretmen maaşı ne kadar oldu, zamlı ne zaman yatacak? İşte cevaplar…

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak.

6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

Peki, yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak?

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Zamlı öğretmen maaşları temmuz zammı ardından belli olacak. Yeni rakamlar geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

GÜNCEL ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Ocak ayında gelen yüzde 35 oranındaki memur zammı ardından öğretmen maaşları şöyle güncellenmişti:

Öğretmen (1/4) – 6553 (2021) - 8668 TL (güncel maaş)

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

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Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile yeni öğretmen maaşı belli oluyor!
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