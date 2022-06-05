Öğretmen Özgür’ün başına gelenler herkesi şaşkına çevirdi: Okula gidecekken cezaevine girdi...

Öğretmenlikten de ihraç edilen Fırat, 1 yıl cezaevinde kaldı. Fırat ve avukatı, emniyetin mahkemeye 'yok' dediği yazıyı da emniyete giderek buldu. Halen taksicilik yaparak geçimini sağlamaya başlayan Fırat'a, bir süre sonra aynı konuyla ilgili başka bir kişi tarafından Kocaeli'de dava açıldı. Duruşmaya katılan Fırat, konuyla ilgili şikayetçi olduğu yazıyı mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne belgenin doğru olup olmadığını sordu.



EMNİYET 2'NCİ MAHKEMEYE 'ŞİKAYETÇİ OLDU' DEDİ



Emniyet bu kez, belgenin doğru olduğunu, Fırat'ın şikayetçi sıfatıyla ifade verdiğini mahkemeye iletti. Bunun üzerine mahkeme, Fırat'ın telefon arama kayıtlarının geçmişe dönük incelenmesini istedi. Bankanın 'görüşme yapılmamıştır' cevabının aksine HTS kayıtlarında bankayla Fırat arasında olayın yaşandığı gün 11 görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Fırat'ın beraatına karar verdi.



ESKİŞEHİR'DEN DE BERAAT KARARI BEKLİYOR



Karar sonrası büyük sevinç yaşayan Fırat, Eskişehir'de aynı suçla açılan ve cezaevine girmesine neden olan davadan da beraat etmeyi bekliyor. Yargıtay'da olan dosyaya ilişkin delilleri avukatı aracılığıyla dosyaya sunan Fırat, 3 yıldır yaşadığı mağduriyetin son bulup öğrencilerine kavuşacağı günü bekliyor.

Özgür Fırat'ın avukatı Luiza Aslan, müvekkilinin Eskişehir ve Kocaeli ağır ceza mahkemelerinde aynı suç türünden yargılandığını söyledi. Aslan, "Aynı suçla yargılandığı Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerekli araştırmalar yapılmış ve hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde deliller toplanmış ve beraat kararı verildi. Ancak Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından banka ve emniyete yazılan yazılara eksik hatalı cevaplar verilmesi, müvekkilim hakkında mahkumiyet kararı verilmesine neden olmuştur" dedi.

Delillerin tamamının mahkemeye sunulduğunu söyleyen Aslan, "Mahkeme, ilk etapta bankaya müvekkilimin arandığını sorduğunda aranmadığı cevabını almıştı. Aynı şekilde emniyette müşteki sıfatıyla bir ifade vermediği cevabı gelmişti. Bunlar nedeniyle mahkeme mahkumiyet kararı vermişti. Ancak mahkeme tarafından bizzat HTS kayıtlarına ulaşılmış ve emniyete verilen ifade mahkemeye sunuldu. Bütün deliller sonucunda beraat kararı verildi. Şu an Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inceliyor. Biz beraat kararının ardından diğer mahkemeden yargılamanın yenilenmesini talep ettik. Bütün delilleri elden Yargıtay'a teslim edeceğiz. Aynı suç nedeniyle bir mahkeme beraat kararı verirken, Yargıtay'ın da müvekkilim hakkında beraat kararı vereceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'BÜYÜK HAKSIZLIKLAR YAŞADIM'



Başına gelenler nedeniyle hayatının karardığını belirten Fırat, "Bu süreç tam 3 sene önce başladı. Hiç mahkemeye çıkmadan 3 yıl 4 ay ceza almışım. Tebligat elime ulaşmadığı için okula giderken cezaevine götürüldüm. 1 yıl cezaevinde kaldım. 3 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. Çok büyük haksızlıklar yaşadım. Mahkeme HTS kayıtlarına, ifadelere hiçbir şeye bakmadı ancak Kocaeli'de tüm deliller incelendi. Ceza almamın 2 sebebi vardı. Biri bankanın 'yok' dediği telefon aramaları, diğeri de emniyetin 'yok' dediği ifade tutanağım. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi HTS kayıtlarını çıkarttığında bankanın beni 11 defa aradığı gözüküyor. Emniyet ve bankanın yok dediği evrak yüzünden öğretmenliğim ve memuriyetim gitti. 3 yıldır bu mücadeleyi veriyorum. Yeniden yargılama talebinde bulunduk, ancak dosya şu an Yargıtay'da. Ben artık adalet istiyorum. Çocuklarımı çok özledim, öğretmenliğe geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.