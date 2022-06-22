Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı? 2022 öğretmen yaz seminer ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL?

Okulların kapanmasıyla birlikte seminer dönemi için geri sayım başladı. Öğretmenlerin araştırmaları hız kazanırken oba.gov.tr adresinden online açılan eğitimlerle ilgili detaylar netleşiyor. Bu noktada "öğretmen seminerleri ne zaman, online mı?" soruları yanıt arıyor. Bakan Özer'den gelen açıklamalar konuyla ilgili sorulara cevap verdi. Peki, 2022 öğretmen seminer ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL? İşte, öğretmen yaz seminerleri tarihi, ücreti ve online platformu…
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Öğretmen yaz seminerleri kapsamında 2022 mesleki çalışma programı 20-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşiyor ancak Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden online olarak gerçekleşecek.
Bakan Mahmut Özer, öğretmenlerin izinli olacağı ve planlarını kendilerinin çizeceği müjdesini verdi. İşte o açıklama…
ÖĞRETMEN YAZ SEMİNERLERİ TARİHİ 2022
"Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler.
Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz bu. İkincisi 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar."
ÖĞRETMEN SEMİNER ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, KAÇ TL?
Öğretmenlere mesleki çalışma döneminde günde 3 saat, toplamda ise 15 saat ek ders ücreti ödemesi yapılacak. Ek ders ücretleri her ayın 1'i ile 7'si arasında hesaplara yatar.
Temmuz ayının başında yarması beklenen ödemeler her gün için 3 saat haftalık 15 saat ek ders almış sayılıyor. Toplamda 1 hafta sürecek dönem hesaplandığında ödemeler şöyle olacak:
(Gündüz) ek ders ücreti 27.29 TL X 15 = 409,35
(Gece) ek ders ücreti 29,19 TL X 15 = 437,85
(Sözleşmeli) ek ders ücreti 23,41 TL X 15 = 351,15
(Takviye) ek ders ücreti 54,57TL X 15 = 818,55
(Özel eğitim) ek ders ücreti 34,09 TL X 15 = 511,35