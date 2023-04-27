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Giriş Tarihi: 27.4.2023 14:34 Son Güncelleme: 27.4.2023 14:52

Öğretmen servisi kaza yaptı: 10 yaralı

Muğla Seydikemer’de öğretmenleri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kaza nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 10 öğretmen yaralandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Erdoğan CANKUŞ
Öğretmen servisi kaza yaptı: 10 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan servis minibüsü bu sabah saat 07.52'de Çukurincir mevkiinde kaza yaptı.
Kayganlaşan yolda şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada servis aracı yan yattı.

Kaza nedeniyle bir öğretmenin kolunda kırık oluşurken, 9 öğretmen hafif şekilde yaralandı.

Kazada araçta bulunan öğretmenler Gülden Ç. Fatma M. Gül Deniz D. Tekin H. Ebru K. Pervin T. Banu Y. ile Pakize Yaman H. okulun yardımcı personeli Teslime Ç. ve servis şoförü Osman M. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Fethiye ve Kaş Devlet Hastanesi ile Fethiye'deki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Pakize Yaman H. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların bazıları ayakta tedavi edilip taburcu oldular. Kaza ile ilgili soruşturmayı Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sürdürüyor.

Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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Öğretmen servisi kaza yaptı: 10 yaralı
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