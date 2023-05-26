Öğretmen şiddete uğradı: 2 gözaltı

Mardin Artuklu'da Fatih Ortaokulu önünde sabah saat: 08.00'de yaşanan olayda, Beden Eğitimi Öğretmeni Rıdvan Bat, okul önünde aracından indiği sırada aralarında daha önce husumet bulunan şahısların muştalı saldırısına uğradı.

Başına ve vücudunun farklı yerlerine darbe alan öğretmen Bat, öğretmen arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bat, burada yapılan tetkiklerin ardından kaburganın kırıldığı ve her iki ciğerinde yırtılmanın tespit edilmesi üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saldırıya uğrayan öğretmenlerini yalnız bırakmayan Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, okul önünde ve öğrencilerin gözü önünde yapılan menfur saldırıyı kınadı, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.