Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen şiddete uğradı: 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 26.5.2023 16:12 Son Güncelleme: 26.5.2023 16:29

Öğretmen şiddete uğradı: 2 gözaltı

Mardin’in Artuklu ilçesinde Fatih Ortaokulu'nda görev yapan bir öğretmen, okul önünde husumetlilerinin muştalı saldırısına uğradı. Olay ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken darp edilen öğretmen, Diyarbakır’a sevk edildi.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Öğretmen şiddete uğradı: 2 gözaltı

Mardin Artuklu'da Fatih Ortaokulu önünde sabah saat: 08.00'de yaşanan olayda, Beden Eğitimi Öğretmeni Rıdvan Bat, okul önünde aracından indiği sırada aralarında daha önce husumet bulunan şahısların muştalı saldırısına uğradı.

Başına ve vücudunun farklı yerlerine darbe alan öğretmen Bat, öğretmen arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bat, burada yapılan tetkiklerin ardından kaburganın kırıldığı ve her iki ciğerinde yırtılmanın tespit edilmesi üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saldırıya uğrayan öğretmenlerini yalnız bırakmayan Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, okul önünde ve öğrencilerin gözü önünde yapılan menfur saldırıyı kınadı, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
İmamoğlu'nun hakaret ettiği pazarcı Mehmet Özdemir: PKK işbirlikçileri tezgahıma gelemez
CHP'li seçmeni çıldırtacak iddia: Küçük ortakların gözü doymuyor! DEVA, 5 vekil daha istedi
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
CHP’ye oy vermeyen depremzedelere kin ve nefret kustu! “Hepiniz cidden kansız ve soysuzsunuz”
'Sonuçlar ortada' diyerek açıkladı! 8’li koalisyonda İmamoğlu ve Yavaş krizi!
SMA'lıları 'şovuna' alet eden Mansur Yavaş'a Bakan Koca'dan zor soru!
Kılıçdaroğlu'nun manipülasyonuna karşı gerçekler! PKK bitme noktasına geldi, terör koridoru paramparça edildi
ODTÜ'de LGBT bayrakları ile Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü...
Sinan Oğan açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan talebi oldu mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmen şiddete uğradı: 2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA