Malatya’da acı olay! Öğretmen sınıfta ders anlatırken kalp krizi geçirdi

Malatya Battalgazi Şehit Ahmet Fırat İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Zeki Arıcı sınıfta ders anlatırken kalp krizi geçirdi. Okula çağrılan sağlık ekibinin müdahale ettiği öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğretmen Zeki Arıcı'nın evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KANBAY MESAJ YAYINLADI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, "Eskimalatya'da Toygar'da bulunan Battalgazi Şehit Ahmet Fırat İlkokulu'nda ders veren 41 yaşındaki sınıf öğretmenimiz Zeki Arıcı, sınıfta kalp krizi geçirerek ders esnasında hayatını kaybetmiştir. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum"şeklinde ifadede bulundu.