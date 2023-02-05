Öğretmen sözleşmesine sahte imza attılar

TÜRKİYE çapında 30 kampüs, 110'dan fazla okuluyla hizmet veren özel kolejin, bünyesindeki öğretmenler adına sahte sözleşmelerle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Söz konusu özel okulda 2018'den beri görev yapan 27 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Berfu N., 2021'ye kadar çalıştığı okuldan istifa edince alacakları için açacağı davaya sunmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden sözleşmesini almaya gitti. Ancak öğretmenin çalıştığı kurumla aralarındaki iş akdini incelediği sırada, sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığını gördü. Şikayet üzerine açılan davanın iddianamesinde ise kurumun kurucusu Orhan Ö. Genel Müdür Lokman D. ve Okul Müdürü Ömer F. Y.'nin 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Özel Belgede Sahtecilik' suçlarını işledikleri anlatıldı. İddianamede, olayın tek bir öğretmenle sınırlı kalmadığı öğretmenlere yasal olmayan koşullarda istihdam ederek suç işledikleri anlatıldı. Şüpheliler Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.