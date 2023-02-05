Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen sözleşmesine sahte imza attılar
Giriş Tarihi: 6.2.2023

Öğretmen sözleşmesine sahte imza attılar

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Öğretmen sözleşmesine sahte imza attılar
TÜRKİYE çapında 30 kampüs, 110'dan fazla okuluyla hizmet veren özel kolejin, bünyesindeki öğretmenler adına sahte sözleşmelerle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Söz konusu özel okulda 2018'den beri görev yapan 27 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Berfu N., 2021'ye kadar çalıştığı okuldan istifa edince alacakları için açacağı davaya sunmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden sözleşmesini almaya gitti. Ancak öğretmenin çalıştığı kurumla aralarındaki iş akdini incelediği sırada, sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığını gördü. Şikayet üzerine açılan davanın iddianamesinde ise kurumun kurucusu Orhan Ö. Genel Müdür Lokman D. ve Okul Müdürü Ömer F. Y.'nin 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Özel Belgede Sahtecilik' suçlarını işledikleri anlatıldı. İddianamede, olayın tek bir öğretmenle sınırlı kalmadığı öğretmenlere yasal olmayan koşullarda istihdam ederek suç işledikleri anlatıldı. Şüpheliler Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu'da hissedildi
SON DAKİKA DEPREM | Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
CHP'li Okuyan 'Akşener sokağa çıkamaz' demişti: İYİ Parti'den bomba iddialara 'sessizlik' çağrısı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Soylu'dan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi açıklaması: 4. seviyede alarm verildi!
Son Dakika Deprem Haberleri! Diyarbakır’da korkutan deprem! Bingöl ve Muş’ta da hissedildi
İngiliz The Guardian'dan küstah çağrı: Hedefte yine Başkan Erdoğan var
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: Tüm birimler teyakkuz halinde
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
Son dakika: Diyarbakır’da deprem! Bingöl, Muş ve Batman’da da hissedildi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmen sözleşmesine sahte imza attılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA