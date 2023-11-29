Öğretmen, tartıştığı eşini piknik tüpüyle öldürdü

Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan ve Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesi'nde oturan Mustafa Öner (40), geçen pazartesi akşamı eve geldikten sonra eşi Ayşe Öner (40) ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce de 3 çocuğunun annesi Ayşe Öner'in başına piknik tüpü ile defalarca vurdu. Eşinin hareketsiz kaldığını görünce 112'yi arayıp eşini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. Haber merkezindeki görevli, Öner'in tutarsız konuşmaları üzerine durumu aynı zamanda kardeşi olan Mahalle Muhtarı Kazım Öner'e bildirdi.Eve giden muhtar, yengesini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Muhtarın ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Katil zanlısı Mustafa Öner ise gözaltına alındı. Halen aktif olarak öğretmenlik yaptığı öğrenilen Mustafa Öner'in, 30 kilometre mesafedeki okula günübirlik gidip geldiği, bir süredir psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, son birkaç aydır da bu rahatsızlığının iyice arttığı öğrenildi. Ayşe Öner'in de tüm yakınlarının yardımcı olmak istemesine karşın eşini ve çocuklarını bırakmak istemediği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.