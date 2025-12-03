Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak, kaç TL? 2026 Ocak öğretmen maaş zammı hesaplaması!
Giriş Tarihi: 3.12.2025 12:08

Öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak, kaç TL? 2026 Ocak öğretmen maaş zammı hesaplaması!

2026 Ocak ayında öğretmen maaşlarına yapılacak zam, hem öğretmenler hem de uzman öğretmenler için merak konusu oldu. Kasım ayı TÜFE istatistikleriyle memur ve memur emeklisinin maaşına etki edecek 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda yıllık %31,07 aylık %0,87 arttı. Peki, yeni zam oranlarıyla birlikte öğretmenlerin maaşları ne kadar olacak?

Öğretmenler ve uzman öğretmenler için zam oranında belirleyici olacak 5. veri açıklandı. Kasım ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kaldı. Peki, Öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen zam hesaplamaları ve tüm ayrıntılar.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2.55 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 olmuştu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda yıllık %31,07 aylık %0,87 arttı.

MEMURLAR TEMMUZ'DA YÜZDE 16'YA YAKIN ZAM ALDI

Memur ve emekli memurlar 2025'in yılın ilk yarısında oluşan yüzde 10,57'lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme kaynaklı yüzde 5 ilave zam oranıyla Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam aldı.

Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ZAM HESABI

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam %17.57 olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 60 bin 366 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.

Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı

• Toplam enflasyon: %11.21

• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57

5 AYLIK VERİLERE GÖRE ZAM TABLOSU

İşte 5 aylık enflasyon beklentilerine göre polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni zam tablosu.

