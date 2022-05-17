Öğretmenden cankurtaran hamle

Bursa Osmangazi'deki 1. Murat Okulu öğrencilerinden Norveç vatandaşı Ezdın Khalıd Abdulrahım, elinde bulunan 2 tane 1 liralık metal parayı yuttu. Çocuğun yuttuğu paralar nefes borusunu tıkadı. Nefes alamayan çocuğu gören öğretmeni, durumu hemen yan sınıftaki Nurettin Sevinç isimli öğretmene bildirip yardım istedi. Nurettin Sevinç, nefes alamayan çocuğa hemen müdahale ederek heimlich manevrası yaptı. Birkaç kez aynı hamleyi tekrarlayan öğretmen, ölmek üzere olan çocuğun yuttuğu paraları çıkarmayı başardı. Nurettin Sevinç, "Dersteyken bir çığlık duydum. Yan sınıftaki öğretmen arkadaş sınıfındaki bir çocuğun nefes alamadığını söyledi. Bir hayatı kurtardığım için çok mutluyum" dedi.Öğrencinin hayatını kurtaran öğretmene teşekkür eden 1. Murat Okul Müdürü Vahdet Okulevi, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı kursların ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Öğretmenimiz kurstan ve internetten izleyerek öğrendiği bilgilerle çocuğumuzun hayatını kurtarmıştır" diye konuştu.