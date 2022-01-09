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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Öğretmenden öğrenciye tekme tokat dayak

Öğretmenden öğrenciye tekme tokat dayak
GAZİANTEP'İN merkez Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi'nde coğrafya dersi öğretmeni Hamza Z., ders sırasında bir erkek öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde; öğretmen birkaç defa tokat atmasının ardından sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye tekme attığı görülüyor. Liseli öğrencinin darp edilme görüntülerine sosyal medyada büyük tepki gösterilirken, Gaziantep Valisi Davut Gül, konuyla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

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Öğretmenden öğrenciye tekme tokat dayak
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