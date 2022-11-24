Öğretmenden, öğretmen öğrencisine sürpriz kutlama

Sabah saatlerinde öğrencisi olan öğretmen Yakup Alageyik'in derste olduğu esnada Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ile Kızılay gönüllüleri eşliğinde Yeşilova Köyü İlk ve Ortaokuluna gelen Öğretmen Halis Aslan, ders esnasında sınıfa girerek, eskiden öğrencisi olan sınıf öğretmeni Yakup Alageyik'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Aniden sınıfta eski öğretmenini karşısında gören Alageyik, büyük mutluluk yaşadı.

Kutlama sonrası duygularını dile getiren Öğretmen Halis Aslan, bir öğretmenin alabileceği en büyük hediyenin, yetiştirmiş olduğu öğrencileri iyi yerlerde görmek olduğunu söyledi.

'Bu ülkeye, eğitim camiamıza böyle gençler yetiştirdiğimiz için çok gururlu ve mutluyuz'

Öğretmenler Gününde aldığı en güzel hediyenin öğrencisini sınıfta öğretmen olarak görmek olduğunu belirten Aslan: " Hem ben hem de öğrencim Yakup'ta Eleşkirtliyiz. 2007 yılında öğrencimdi. O günden bu güne geldik çok şükür. Bu şekilde olan bir organizasyon bizi çok mutlu etti. Öğrencimizle birlikte olmak bize hakikaten erdemlik kattı. Şimdi bir öğretmenin yetiştirmiş olduğu öğrenciler, onların en büyük hediyeleridir. En güzel armağanıdır bu ülkeye. Gerçekten bu ülkeye, eğitim camiamıza böyle gençler yetiştirdiğimiz için çok gururlu ve mutluyuz. Bu duygularla bütün meslektaşlarımızın öğretmenler gününü kutluyorum." dedi.

'Öğretmenimi bir anda burada görünce çok mutlu oldum ve heyecanlandım'

Öğretmen Yakup Alageyik de : "Halis öğretmenimi bir anda burada görünce çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Beklemediğim bir anda ders anında içeri girildi. Gerçekten çok duygulandım ve gururlandım. Bir nevi hocamdan bayrağı devralmış oldum. Çok duygulandım ve çok da gururlandım. Gerçi hocamın hala bayrak elinde ama inşallah bizlerde onlar gibi ülkemize, çevremize faydalı bireyler yetiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise gerçekleşen organizasyonun kendilerini çok duygulandırdığını ifade ederek, bütün öğretmenlerinin Öğretmenler gününü kutladığını dile getirdi.

Öğretmen Halis Aslan'ın öğrencisi olan Öğretmen Yakup Alageyik'in öğretmenleri gününü kutlamasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri beraberinde getirdikleri pastayı keserek, okuldaki diğer öğretmenlere de çeşitli hediyeler verdi.