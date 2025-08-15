Bisikletli mimarın ölümüne neden olmuştu: Öğretmene bıçaklı gaspa 5 yıl!

Olay, geçtiğimiz yıl 3 Haziran günü merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde yaşandı. Bir etüt merkezinde öğretmen olarak görev yapan Canan Ö., işten çıkıp evine doğru yürümeye başladı. Genç kadın elinde telefonu ile park içerisinden geçerken, kamelyada oturan saldırgan genç kadına doğru koştu. Saldırgan Ö'yü yere doğru savurup, elindeki ekmek bıçağını boynuna tutarak elindeki telefonu istedi. Genç öğretmen korkup, elindeki telefonu saldırgana verdi. Telefonu alan şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Canan Ö'nün şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu saldırganın Ali Akdağ olduğu tespit edildi.

GENÇ KIZA DEHŞETİ YAŞATIP, MİMARIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Olaydan bir gün sonra 4 Haziran günü yine merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde o dönem üniversitesi öğrencisi N.Ü. (25), kaldığı kız öğrenci yurdundan okula gitmek üzere ayrıldı. Genç kızı aracıyla takip edep şüpheli, genç kızın yanına yaklaşıp, elinde bıçakla üzerine yürüdü. N.Ü'yü tenha bir yere çekmeye çalışan saldırgan, kızın bağırması üzerine korkup, kaçtı. Polis, genç kızın ifadesi doğrultusunda bu olayı gerçekleştirenin de Ali Akdağ olduğunu belirledi. Polis, soruşturmayı yürütürken yakın bölgede kaza ihbarı alındı. Profesyonel bisiklet sürücüsü mimar Cihat Mert otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayı yapan ve her yerde aranan Ali Akdağ gözaltına alındı. Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAĞMADAN 5 YIL HAPİS

Ali Akdağ hakkında yürütülen 3 farklı soruşturmada Canan Ö'ye yönelik 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıla kadar, N.Ü'ye yönelik 'yağma' eylemi nedeniyle 11 yıl 3 aya kadar, Cihat Mert'in ölümü nedeniyle ise 'bilinçli taksirle ölümü neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis olmak üzere toplam 35 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. Yağma suçundan Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması yapılan Akdağ, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Akdağ'ın N.Ü'ye yönelik eylemi ve Cihat Mert'in ölümüne neden olduğu kazayla ilgili yargılamasının sürdüğü belirtildi.