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Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:26 Son Güncelleme: 12.12.2022 14:27

Öğretmene çarpan kamyon şoförü tutuklandı

İstanbul Bahçelievler’de peyzaj çalışması sırasında parktan geçen Türkçe öğretmeni Osman Pat, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kamyon şoförü A.Ç. ile şantiye şefi Ö.Ö.’yü gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Mahkemeye tutuklama talebiyle çıkarılan kamyon şoförü A.Ç. tutuklandı. Şantiye şefi Ö.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Öğretmene çarpan kamyon şoförü tutuklandı

Bahçelievler Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Osman Pat, geçen cumartesi günü, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Caddesi'ndeki parka girdi.

Peyzaj çalışması sırasında çalışan hafriyat kamyonu Osman Pat'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Pat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adli tıp kurumuna kaldırılan Osman Pat'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Pat, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

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Öğretmene çarpan kamyon şoförü tutuklandı
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