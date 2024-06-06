Öğretmene kan davası kurşunu

İstanbul Fatih'te aracıyla seyir halinde olan Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz (44), taksiden inen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumetten kaynaklandığı öne sürüldü.Saldırıyı düzenleyen Adem G. Aksaray'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hayatını kaybeden öğretmen için, "İTO Hüma Hatun İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerimizden Abdulbaki Durmaz uğradığı silahlı saldır sonucu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.