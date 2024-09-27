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Giriş Tarihi: 28.9.2024

Öğretmene saygısızlık yapan sınıfta kalacak

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Öğretmene saygısızlık yapan sınıfta kalacak
İtalya, "saygıyı geri getirmek" için kötü davranışlarda bulunan öğrencileri sınıfta bırakma politikasını yeniden canlandırıyor. "Davranışlara not verme" yasası, öğretmenlere yönelik artan saldırganlıkla mücadele etmeyi amaçlıyor. Parlamentoda onaylanan bir eğitim yasasının parçası olarak uygulanacak. Bu yasayla birlikte okullara, öğrencileri sadece davranışlarına dayanarak başarısız sayma yetkisi veriliyor. Davranış notunda 10 üzerinden beş veya daha az puan alan ortaokul ve lise öğrencileri sınıfta kalacak ve akademik standartları yeterli olsa bile sınıf tekrarlamak zorunda kalacaklar. Altı puan alan lise öğrencileri ise vatandaşlık eğitimi sınavına girmek zorunda kalacaklar.
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Öğretmene saygısızlık yapan sınıfta kalacak
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