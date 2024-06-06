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Giriş Tarihi: 6.6.2024 15:39

Öğretmene silahlı saldırıda kan davası iddiası... Kurşun yağdırıp kaçan şüpheli aranıyor

İstanbul Fatih’te aracıyla seyir halinde olan Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz (44) silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken ticari taksi ile gelip kurşun yağdıran şüpheli aranıyor. Saldırının nedeninin ise Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumettten kaynaklandığı öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Öğretmene silahlı saldırıda kan davası iddiası... Kurşun yağdırıp kaçan şüpheli aranıyor

Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başakşehir'de bir İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan Abdulbaki Durmaz (44) aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz'ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AİLELER ARASI HUSUMET İDDİASI

Öğretmen Abdulbaki Durmaz'ın hayatını kaybettiği olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Abdulbaki Durmaz'ın içinde olduğu araca taksiden inen şüpheli art arda ateş ediyor.

Çevredekilerin yaşadığı panik anları da güvenlik kamerasına yansıyor. Silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumettten kaynaklandığı öne sürüldü.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim müdürlüğü hayatını kaybeden öğretmen Durmaz hakkında bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda; "İTO Hüma Hatun İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerimizden Abdulbaki Durmaz uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allahtan rahmet ailesine, yakınlarına, öğrencileri ve arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

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Öğretmene silahlı saldırıda kan davası iddiası... Kurşun yağdırıp kaçan şüpheli aranıyor
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