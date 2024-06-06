Öğretmene silahlı saldırıda kan davası iddiası... Kurşun yağdırıp kaçan şüpheli aranıyor

Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başakşehir'de bir İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan Abdulbaki Durmaz (44) aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz'ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.
Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredekilerin yaşadığı panik anları da güvenlik kamerasına yansıyor. Silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumettten kaynaklandığı öne sürüldü.
Başakşehir İlçe Milli Eğitim müdürlüğü hayatını kaybeden öğretmen Durmaz hakkında bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda; "İTO Hüma Hatun İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerimizden Abdulbaki Durmaz uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allahtan rahmet ailesine, yakınlarına, öğrencileri ve arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.