Öğretmeni gasp etti, üniversiteli genç kıza bıçakla saldırdı

Öğretmen Canan Ö., 3 Haziran günü öğle saatlerinde Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki parkta yürüyüş yaparken yanına gelen şüphelinin saldırısına uğradı. Genç öğretmeni kolundan tutup kamelyanın içine çeken saldırgan Canan Ö'nun boğazına bıçak dayayıp cep telefonunu gasp etti. Canan Ö'nün şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.

ÜNİVERSİTELİ KIZA DEHŞETİ YAŞATTI

4 Haziran sabah saatlerinde ise üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Nidal Ü. merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesindeki yurdundan çıkıp sokak üzerinde yürüdüğü sırada kendisini bir araç takip etmeye başladı Bir süre sonra araçtan inen şüpheli genç kıza bıçakla saldırdı. Bıçağı genç kızın koluna dayayıp, duvar kenarına çekmeye çalışan saldırgan Nidal Ü'nün elindeki termosla karşılık vermesi ve çığlık atması üzerine panikleyerek olay yerinden kaçtı. Genç kız polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Psikolojik destek almaya başladığı öğrenilen genç kızın ailesi ile birlikte il dışına gittiği öğrenildi.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ GENÇ MİMARIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Polis ekipleri genç kızının şikayeti üzerine her iki olayın şüphelisinin de Ali Akdağ olduğunu tespit etti. Polis Akdağ'ı ararken Selahaddin Eyyubi Mahallesinden trafik kazası ihbarı alındı. Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü mimar Cihat Mert olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sürücüsünün ise polisin aradığı Ali Akdağ olduğu belirlendi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliyi üniversiteli kızda teşhis etti.

SANAL BAHİSLERDE PARA KAYBETTİĞİ İÇİN YAPMIŞ

Ali Akdağ ifadesinde ifadesinde sanal bahislerde çok para kaybettiğini, psikolojisinin bozulduğun, olayları o nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdağ, çıkarıldığı mahkemece 3 ayrı suçtan tutuklandı.