Öğretmenin ev hayalini çaldılar

Bursa öğretmenlik yapan Melike Erdem, iddiaya göre 2 yıl önce Osmangazi, Yunuseli Mahallesi'nde oturduğu evi yeni bir ev alma hayaliyle satılığa çıkardı. Evinin çabuk satılması içinde durumu komşularına bildirdi. Durumu öğrenen alt komşusu ise kendisinin bu işlerle ilgili taşeron bir firma çalışanı olduğunu söyleyip yardımcı olacağını belirtti. Komşusunun sözlerine güvenen Erdem'in evi kısa süre sonra başka bir vatandaşa 400 bin liraya satıldı. Parayı alan Erdem, durumu hemen alt komşusuna bildirdi. Alt komşu, Melike Erdem ve ablasına almak istedikleri evi gösterip 205 bin lira peşinat istedi. Ev alma heyecanıyla komşusuna güvenen Erdem, istenilen parayı verdi. Yapılan sözleşmede Ataevler'deki dairenin yarısının nakit, yarısının da tapu çıktığında ödeneceği ifade edildi. Fakat aradan 2 yıl geçmesine rağmen ne evi, ne tapuyu ne de parayı alabilen Erdem, kızı ve annesiyle oturduğu evde kiracı kaldı. Her gün kendisinden parayı alan alt komşusu taşeron ile telefonda görüşen Melike Erdem'e, dava açtığı V.B. telefonda, "Ben sana başka bir ev vereyim. 800 bin lira daha bana ilave edeme yapmanız gerekiyor. O gün paranın tamamını ödememiştiniz" dedi. Melike Erdem, sattığı evin değerinin bugün 1.5 milyon lira olduğunu aradaki farkı ödemesinin ise mümkün olmadığını ifade etti. Dolandırıldığını ifade eden Melike Erdem alt komşusundan şikâyetçi oldu. Erdem, mahkeme sürecinden çıkacak kararı bekliyor. İHA