Öğretmenin ’iffet’ savunması mahkeme başkanını çileden çıkardı: Kaç öğrencinin iffetini korudun?

Keçiören ilçesindeki okulda eğitim gören F.N.Ö. adlı kız çocuğu, geçen yıl halasına, okulda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi ile hafızlık öğretmeni Münir Yükselmiş'in, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, kimseye söylememesi için tehdit ettiğini, tehditle bu eylemlerini devam ettirdiğini söyledi.

NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Anne ve babası ayrı olan, babaannesiyle birlikte yaşayan F.N.Ö., halasına öğretmeninin cinsel içerikli mesajlarını da gösterdi. Şikayet üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Yazışmalar da savcılığa delil olarak sunuldu. Gözaltına alınan Yükselmiş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, emekliye ayrıldı.