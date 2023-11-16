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Giriş Tarihi: 17.11.2023

Öğretmenin kaleminden 6 Şubat depremi

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Öğretmenin kaleminden 6 Şubat depremi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan Fatime Zerya Önler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem sürecini, 'Sesimi Duyan Var mı?' adıyla hikâye tarzı kitap haline getirdi. Raflarda yerini alan kitabın geliri ise depremzede öğrencilere bağışlanacak. Önler, "Ben de o sarsıntıyı Siverek'te, tüm hücrelerime kadar hissettim. Köydeki evim yıkıldığı için anılarımı da kaybettim. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Duygularımı yazıya dökmek istedim. Rabbimden, hiç bir millete bu acıyı yaşatmamasını diliyorum. Kitapta iki farklı karakter var. Biri hep aynı kalırken diğeri hep değişiyor. Değişmeyen karakter hayatı temsil ederken, değişen karakter ise vefat eden vatandaşlarımızı temsil ediyor. Hayalleriniz dünyanın bir ucunda dahi olsa onlara doğru yüzün. Başaramazsanız da en azından yaşlanınca uğraştım deyip yastığa başınızı rahat koyarsınız" dedi.

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Öğretmenin kaleminden 6 Şubat depremi
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