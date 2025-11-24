Öğretmenin özverisi sanata yansıdı





ORATORYOYLA TAÇLANAN DUYGU

Serginin ardından sahne alan öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı "Adı Öğretmen" oratoryosu, salonda duygu dolu anlar yaşattı. Gösteride, bir öğrencinin elinden tutan öğretmenin sabrı, zorlanan bir gencin yanında duran rehberliği ve yıllar sonra bile akılda kalan o iyilik hâli sahneye taşındı.





MESLEĞE YENİ ADIM ATANLARA İLHAM

Programın bir diğer özel anı, aday öğretmenlerin yemin töreniydi. Yemin eden genç öğretmenler, sergideki eserlerin önünde meslektaşlarının yıllara yayılan emeğini gördükçe, bu yolun sorumluluğunu daha güçlü hissettiklerini söyledi.

VALİ GÜL: "ÖĞRETMEN EĞİTİMİN ÖZNESİDİR"

İstanbul Valisi Davut Gül, öğretmenliğin hiçbir teknolojiyle ikame edilemeyecek bir insan emeği olduğunu vurguladı. "Birleştirilmiş sınıftan akıllı tahtalara geçtik ama özne hep öğretmen" diyerek mesleğin taşıdığı vicdan, merhamet ve toplumsal sorumluluğa dikkat çekti. İstanbul'da fiziki şartların iyileştiğini belirten Gül, "Eğitimin kalbini öğretmenlerimizin emeği oluşturuyor" mesajını verdi.

SINIFLAR UMUT VE HİKÂYE DOLU

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenleri "şehrin kalp atışlarını duyuran insanlar" olarak tanımladı. Sınıfların sadece dört duvar değil, içinde onlarca umut ve hikâye barındıran özel alanlar olduğunu söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin vicdan, ahlak ve anlamlandırma becerisi taşıyan nesiller yetiştirme hedefinde öğretmenlerin başrol üstlendiğini vurguladı.