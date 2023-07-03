Öğretmeniyle 28 yıl sonra hacda buluştu

HAC vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye giden Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 28 yıl önce okuduğu lisede öğretmenlik yapan Ayfer Çimen Balaban ile kutsal topraklarda karşılaştı. Öğretmenine sarıldığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman'ı bir araya getiren hac vazifesi, duygulandıran bir buluşmaya vesile oldu. Hac vazifesi için Mekke'de bulunan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 28 yıl sonra hacda öğretmeni Ayfer Çimen Balaban karşılaştı. Vali Yiğitbaşı, lise öğretmeni ile sarıldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Öğretmeninin paylaşımını da bu gönderiye ekleyen Vali Yiğitbaşı, "28 yıl sonra kutsal topraklarda. Ankara Tevfik İleri İHL'deki müdür yardımcımızla kucaklaştık. Bize kattıklarınız için teşekkür ederim hocam" dedi.Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Ayfer Çimen Balaban ise, "Öğretmenliğin en güzel yanlarından biri budur işte. Çalışmalarını hususen takip ettiğim sevgili Kübra Yiğitbaşı'nın Afyon Valisi olduğu duyduğumda 'O bu vazifeyi her bakımdan hak eder' demiş çok sevinmiştim. Bugün sevincim daha da ziyadelendi. Bulunduğu makamı bu kadar tevazu ile taşıdığı için" mesajını paylaştı.