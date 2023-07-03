Haberler Yaşam Haberleri Öğretmeniyle 28 yıl sonra hacda buluştu
Giriş Tarihi: 4.7.2023

Öğretmeniyle 28 yıl sonra hacda buluştu

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Öğretmeniyle 28 yıl sonra hacda buluştu
HAC vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye giden Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 28 yıl önce okuduğu lisede öğretmenlik yapan Ayfer Çimen Balaban ile kutsal topraklarda karşılaştı. Öğretmenine sarıldığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman'ı bir araya getiren hac vazifesi, duygulandıran bir buluşmaya vesile oldu. Hac vazifesi için Mekke'de bulunan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 28 yıl sonra hacda öğretmeni Ayfer Çimen Balaban karşılaştı. Vali Yiğitbaşı, lise öğretmeni ile sarıldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Öğretmeninin paylaşımını da bu gönderiye ekleyen Vali Yiğitbaşı, "28 yıl sonra kutsal topraklarda. Ankara Tevfik İleri İHL'deki müdür yardımcımızla kucaklaştık. Bize kattıklarınız için teşekkür ederim hocam" dedi.

'BU VAZİFEYİ HAK ETTİ'
Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Ayfer Çimen Balaban ise, "Öğretmenliğin en güzel yanlarından biri budur işte. Çalışmalarını hususen takip ettiğim sevgili Kübra Yiğitbaşı'nın Afyon Valisi olduğu duyduğumda 'O bu vazifeyi her bakımdan hak eder' demiş çok sevinmiştim. Bugün sevincim daha da ziyadelendi. Bulunduğu makamı bu kadar tevazu ile taşıdığı için" mesajını paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakkari'de düzenlenen 5. Cilo Fest'teki renkli görüntüler HDP'yi rahatsız etti! Ferhat Encü'den skandal paylaşım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP İl Başkanı Hüseyin Erol: Sözcü TV ve Halk TV parayı CHP'den alıp Kılıçdaroğlu'na sallıyor
‘İlk defa 17 yaşında denize girdim’
‘Bu tipinle kimse seni izlemez’ diye benimle alay ettiler
Başkan Erdoğan’dan İsveç’teki Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırıya sert tepki: Bu nefret suçudur
MEB'den deprem bölgesindeki öğretmenlere tayin hakkı
Gözün aydın Türkiyem
Anne filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Anne filmi nerede çekildi, hangi ülkede?
Balkanlar’da ‘kalıcı barış’ın teminatı Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmeniyle 28 yıl sonra hacda buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA