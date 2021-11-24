Öğretmenler Günü Galata Kulesi’nde ışık gösterisi ile kutlandı

Öğretmenler günü kutlamaları çerçevesinde havanın kararması ile birlikte akşam saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Galata Kulesinin dış yüzeyinde ışık gösterisi düzenlendi.

"24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla düzenlenen ışık gösterisinde başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlere minnetle sloganıyla kulenin dış yüzeyine yansıtıldı. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve öğretmenlerin görüntüleri ve gençlerin görüntülerinin yansıtıldığı Galata Kulesi'ndeki ışık gösterisi vatandaş tarafından da beğeni ile izlendi.