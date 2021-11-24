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Giriş Tarihi: 24.11.2021 19:54 Son Güncelleme: 24.11.2021 19:57

Öğretmenler Günü Galata Kulesi'nde ışık gösterisi ile kutlandı

Öğretmenler Günü Galata Kulesi’nde ışık gösterisi ile kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Galata Kulesi'nin dış yüzeyinde ışık gösterisi düzenlendi. Kuleye Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve öğretmenlerin görüntüleri yansıtıldı. Işık gösterisi vatandaşlar tarafından beğeni ile izlendi.

Öğretmenler günü kutlamaları çerçevesinde havanın kararması ile birlikte akşam saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Galata Kulesinin dış yüzeyinde ışık gösterisi düzenlendi.

"24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla düzenlenen ışık gösterisinde başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlere minnetle sloganıyla kulenin dış yüzeyine yansıtıldı. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve öğretmenlerin görüntüleri ve gençlerin görüntülerinin yansıtıldığı Galata Kulesi'ndeki ışık gösterisi vatandaş tarafından da beğeni ile izlendi.

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Öğretmenler Günü Galata Kulesi'nde ışık gösterisi ile kutlandı
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