Öğretmenler Günü hediye önerileri 2024 | 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde erkek ve kadın öğretmene ne hediye alınır?

Öğretmenler gününe sayılı gün kalan hediye önerileri araştırması hız kazandı. Öğretmenlik mesleğini icra eden binlerce öğretmen için 24 Kasım önemli ve özel günler arasında yer alıyor. Bu anlamlı günde öğrenciler onlara emek gösteren öğretmenlerine hediye önerileri araştırması yapıyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde erkek ve kadın öğretmene ne hediye alınır? İşte, 2024 Öğretmenler Günü hediye önerileri...
EN GÜZEL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYELERİ
Öğretmenlere alınacak hediyeler arasında en başarılı öğretmen ödül hediye seti, LED ışıklı kitap okuma gözlüğü, kişiye özel isim yazılı kalemler, öğretmenler gününüz kutlu olsun çikolataları, yılın en iyi öğretmeni oscarı, isme özel erkek cüzdanı, kişiye özel sihirli kupa, kişiye özel harfli kol düğmesi, çiçek, saat, kravat, isme özel anahtarlık, kişiye özel 2022 ajanda, öğretmenlere özel masa saatleri bulunuyor.
KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER
Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular
"Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm
Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık
"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere
Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta
İstiridye içinde gerçek inci kolye
En güzel çiçeklerden bir buket