Öğretmenler Günü tarihi 2022: Bu yıl Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor, hafta içi mi?

Öğretmenler Günü tarihi hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler okullarda öğretmenlerinin bu özel gününü kutlarken yetişkinler de kendileri üzerinde emeği olan eğitimcileri anarak onlara minnetlerini sunuyor. Bu sebeple 2022 Öğretmenler Günü ne zaman, bu yıl hangi güne denk geliyor, hafta içi mi sorusu yanıt arıyor. Türkiye'de Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanıyor? İşte bu soruların yanıtı ve 2022 Öğretmenler Günü tarihi!
2022 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
2022 yılında Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi 24 Kasım'da kutlanacak. 24 Kasım 2022 tarihi ise bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
Öğretmenler Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle okullar ve diğer eğitim kurumları normal düzeninde faaliyet göstermeye devam edecek. 24 Kasım'da okullar veya resim kurumlar tatil yapmayacak.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta olup ülkemizde bu önemli gün her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor.