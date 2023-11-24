Haberler Yaşam Haberleri Öğretmenler günü yemeğine katılan öğretmen kalp krizinden öldü
Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:30 Son Güncelleme: 24.11.2023 12:58

Öğretmenler günü yemeğine katılan öğretmen kalp krizinden öldü

İzmir'de düzenlenen Öğretmenler Günü yemeğine katılan 51 yaşındaki Süleyman Beytaş isimli öğretmen, etkinliğin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Öğretmenler günü yemeğine katılan öğretmen kalp krizinden öldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Öğretmenler Günü yemeğine katılan bir öğretmen, etkinliğin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çeşme Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen 24 Kasım Öğretmen Günü yemeğine katılan Alaçatı İlkokulu öğretmeni Süleyman Beytaş (51), otelden ayrıldığı sırada otoparkta yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Beytaş, Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öğretmen Süleyman Beytaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Beytaş'ın vefatı nedeniyle bugün Çeşme'de düzenlenmesi planlanan Öğretmenler Günü etkinlikleri ertelendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Dikbayır, İYİ Parti'yi topa tuttu: Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener poşetle 200'er bin TL para dağıttı
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
Şehit Aybüke Yalçın'ın bağlaması Başkan Erdoğan'a emanet
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA HABERİ | AFAD duyurdu! Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde deprem
Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü! Özgür Özel: Onurumdur, gururumdur
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
Fatih Terim, Arda Turan, Seçil Erzan olayına dair kafamdaki 3 soru
Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Servet Çetin'den flaş sözler! "Yabancıya kesinlikle karşıyım"
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmenler günü yemeğine katılan öğretmen kalp krizinden öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA