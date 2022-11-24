Öğretmenler gününde Taksim’de mini konser

Daha sonra Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini bir konser verdi. Öğrencilerin öğretmenlerine hediye ettiği konseri vatandaşlarda ilgi ile izledi. Törene katılan protokol ve öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.