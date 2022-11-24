Öğretmenler gününde Taksim’de mini konser

Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saat 09.00'da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini bir konser verdi. Öğrencilerin öğretmenlerine hediye ettiği konseri vatandaşlarda ilgi ile izledi. Törene katılan protokol ve öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.