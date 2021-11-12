Haberler Yaşam Haberleri Öğretmenlere 24 Kasım müjdesi! Yüzde 50 indirimli olacak
Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:28 Son Güncelleme: 12.11.2021 11:49

Öğretmenlere 24 Kasım müjdesi! Yüzde 50 indirimli olacak

AA
Öğretmenlere 24 Kasım müjdesi! Yüzde 50 indirimli olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü Kampanyası kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, 24-30 Kasım döneminde yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü 2016'dan beri sürdürdüğü "Öğretmenler Günü Kampanyası"nı bu yıl da uygulamaya koyacak.

Bu kapsamda 24-30 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, YHT ve ana hat trenlerini yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

YOLCULARA BİLET SATIŞINDA BİRÇOK ALTERNATİF SUNULUYOR
Yoğun ilgi gören kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenler, biletlerini farklı yöntemlerle temin edebiliyor.

Yolcular biletlerini gişelerden, internet sitesinden, mobil uygulamadan alabileceği gibi, 444 82 33 numaralı çağrı merkezini arayarak veya acentelerden temin edebiliyor.

Kampanya sürecinde öğretmenlerin, biletlerini satın aldıktan sonra biniş noktalarında öğretmen kimlik kartlarını göstermeleri yeterli olacak.

İlk defa 2016 yılında başlatılan Öğretmenler Günü indirimlerden bugüne kadar toplam 19 bin 180 öğretmen faydalandı.

PTT KARGO'DA YÜZDE 24 İNDİRİM
PTT AŞ tarafından da Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kampanya kapsamında, PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde 24 Kasım'da yüzde 24 indirim yapılacak.

İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, kargo gönderimi sırasında öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Son dakika: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Can Göktuğ Boz mimar Başak Cengiz'i vahşice öldürdü! Suçtan aile mi sorumlu olmalı?
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye alınıyor
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United rüyası kısa sürebilir! Ayrılık ihtimalleri arttı, Lionel Messi'nin yanına...
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmenlere 24 Kasım müjdesi! Yüzde 50 indirimli olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA