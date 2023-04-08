Öğretmenlere acı veda

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde önceki gün içinde bulundukları otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu yaşamlarını yitiren öğretmenler Dilek Altıparmak (32), Ümmühan Dilbilir (43), Rahime Topak (37) ve Pınar Kılıç (29) son yolculuklarına uğurlandı. Kızının öğrencilerine sarılan Fatma Altıparmak "Kuzumun kuzuları, canlarım benim. Öğretmeniniz yok artık" diyerek gözyaşı döktü.Saimbeyli ilçesinde yer alan Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak, okul çıkışı aynı araçla evlerinin bulunduğu Feke ilçesine doğru yola çıktı. Araç seyir halindeyken, Tırtat mevkiinde heyelan nedeniyle kopan kaya parçaları otomobile çarptı. 4 kadın öğretmen de olay yerinde feci şekilde can verdi.2 çocuk annesi 10 yıllık sınıf öğretmeni Ümmühan Dilbilir ile 6 yıllık sınıf öğretmeni Dilek Altıparmak, Adana'nın Kozan ilçesinde son yolculuklarına da yine birlikte uğurlandı. Asri Mezarlık'ta düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı.Dilek Altıparmak'ın ay-yıldızlı Türk bayrağına sarılan tabutunun üzerine bir yakını tarafından gelinliğinin duvağı konulması yürekleri dağladı. Ümmühan Dilbilir'in, 4. sınıfa giden kızı Nilgün'ün, kazanın olduğu gün kendi öğretmeni olan Funda Tari Todil'e, "Annemi çok özledim. Onu görmek istiyorum" diye sarılıp ağladığı, öğretmenin de ona "Ben de senin annen sayılırım. Her gün gelip, anneni özledikçe bana sarılabilirsin" dediği öğrenildi.Törende kızının öğrencilerine sarılıp, onlara "Kuzumun kuzuları" diyerek güç almaya çalışan anne Fatma Altıparmak, "Mesleğini çok seviyordu. Kazanın sabahında kendisiyle konuştuk. Orucumuzu birlikte açmak için onu bekliyordum. İftar saati geldi ama o gelmedi. Müdür olmak istiyordu, sınavlara hazırlanıyordu. 'Ben bu dağlardan kurtulacağım. Çok yoruldum bu yollardan' diyordu. Kuzum benim" dedi.Sosyal Bilgiler Öğretmeni Rahime Topak da yine Kozan'ın Yüksekören Köyü'nde toprağa verildi. Kendisi gibi öğretmen olan eşi Mehmet Topak, 10 yaşındaki oğlu Abdullah Topak ile birlikte hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurladı. Sağanak yağış altında yapılan cenaze töreninde baba ve oğulun birbirine sarılıp gözyaşı dökmeleri yürekleri dağladı.