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Giriş Tarihi: 19.11.2021 15:14 Son Güncelleme: 19.11.2021 15:56

Öğretmenlerin katıldığı ‘Okçuluk Turnuvası’ düzenlendi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Öğretmenlerin katıldığı ‘Okçuluk Turnuvası’ düzenlendi

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında, Kozlu İlçesinde öğretmenlerin katıldığı okçuluk turnuvası düzenlenirken, turnuvaya katılan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, ‘Ata sporumuz, ecdat yadigarı okçuluk sporunu, öğrencilerimizin öğrenmesi için teşvik edici ve destekleyici çalışmalar yapacağız” dedi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Kozlu ilçesindeki ortaokulda öğretmenlerin katıldığı ''Okçuluk Turnuvası'' düzenlendi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Kozlu Ortaokulu'nda gerçekleştirilen turnuvanın başlangıcında, eline aldığı yayı gererek ok ile hedef tahtasına ilk atışı gerçekleştirirken, hayranlıkla izleyen yarışmacı öğretmenler tarafından coşkuyla alkışlandı.

Turnuvada dereceye giren öğretmenlere madalyalarını takdim etmesinin ardından Müdür Aldoğan, şöyle konuştu:

''İnsanı rahatlatmasının yanı sıra psikolojik eğitim içeren Türklerin milli sporu okçuluğun, Türkiye'nin her tarafına yayılmasından yanayım. İnsanın bedeninin yanında kişiliğini ve ruhunu da geliştiren Ata sporumuz, ecdat yadigarı 'okçuluk sporu'nu, öğrencilerimizin öğrenmesi için teşvik edici ve destekleyici çalışmalar yapacağız.

Bu sporun yaygınlaştırılması, birey ve toplum sağlığı yönünden de birçok kazanım sağlayacaktır.

Ata sporumuz okçulukta, uluslararası müsabakalarda hak ettiğimiz başarılara ulaşacağımıza kalben inanıyorum. Okçuluğun genç kuşaklara aşılanmasına yönelik destekleyici adımları atacağız.''

Yarışmacı öğretmenler de müdürlerinin eğitim sevdalısı olarak tanındığını ve mesajını aldıklarını, direktifleri doğrultusunda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söylediler.

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Öğretmenlerin katıldığı ‘Okçuluk Turnuvası’ düzenlendi
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