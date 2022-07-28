Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı! MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 5 - 11 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 23 Ağustos'ta yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığınca 2022 yaz tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.