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Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:59 Son Güncelleme: 1.12.2021 11:00

Oğuz Korukır’ın, organize çete davasında karar çıktı

ABBAS ÇAKAR
Oğuz Korukır’ın, organize çete davasında karar çıktı

Dündar Kılıç ve Sedat Peker ile yakınlığı ile bilinen, Kocaeli’nde geniş bir kesim tarafından tanınan Oğuz Korukır’ın, organize suç örgütü kurmak ve daha birçok iddiadan yargılandığı davada karar çıktı. Korukır ve 3 sanığın çeşitli yağma suçlarından ceza aldığı davada, suç işlemek için örgüt kurma iddiasından ise 14 sanıkta berat etti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, 2014 yılında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, tehdit, yağma ve ihaleye fesat karıştırmak iddiaları ile hazırlanan dosya kapsamında, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda Oğuz Korukır ile birlikte 14 kişi gözaltına alındı. Dava ile ilgili bir süre tutuklu bulunan Oğuz Korukır ile diğer şüpheliler, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılama süresinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 7 yıldan bu yana devam eden yargılama sonucunda, dosya önceki gün karar çıktı.

16 SUÇ VE ÖRGÜTTEN BERAAT

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dosya hakkında cumhuriyet savcısının vermiş olduğu mütalaasının ardından, sanık ve sanık avukatlarından son savunmaları alındı. Ardından mahkeme 19 ayrı olayla yargılanan şüpheliler hakkındaki kararını açıkladı. Dosya kapsamında örgüt lideri olarak yargılanan Oğuz Korukır 16 ayrı iddiadan suçu işlediğine dair delil bulunmaması nedeniyle beraat etti. Ayrıca suç işlemek için örgüt kurmak ve örgütü yönetmek suçlarından da açılan kamu davasında, iddiaların delil bulunmaması ve şüphe olarak kalması nedeniyle beraatine karar verilirken, 3 müştekiye karşı işlenen yağma suçundan ayrı ayrı verilen ve yapılan indirimler sonucu toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ORGANİZEDEN 14 SANIĞA BERAAT

Korukır ile birlikte yargılanan isimlerden Yıldırım A ve Ahmet G'de, farklı olaylarda 3 ayrı müştekiye yağma ve nitelikli yağma suçlarından, indirimler yapıldıktan sonra toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç örgütü ile ilgili suçlamalardan ise beraat etti. Yağmaya azmettirme iddiasından yargılanan Yusuf K. ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suç işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olmak ve ihaleye fesat karıştırmak gibi iddialara ile yargılanan 14 sanık hakkında ise mahkeme delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

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Oğuz Korukır’ın, organize çete davasında karar çıktı
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